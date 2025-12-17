پخش زنده
در نجف آباد زمین دولتی نیست و مشمولان زمین جوانی جمعیت در این شهر میتوانند در شهرهای دهق و علویجه تقاضا بدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه امکان تخصیص زمین در شهر نجف آباد نیست، خانوارهای تأیید شده برای تخصیص زمین جوانی جمعیت علاوه بر شهرهای دهق و علویجه میتوانند در غرب شاهین شهر هم درخواست زمین بدهند.
حمیدرضا فلاح چم آسمانی افزود: زمینی هم در شهر گلدشت برای تخصیص زمین جوانی جمعیت و اجرای دیگر طرحهای حمایتی مسکن در حال طراحی است و در حال پیگیری مشکلات ناشی از متصرفان این زمین هستند و در آینده، این شهر هم در اولویت تخصیص زمین به خانوارهای مشمول قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: در حال برنامه ریزی برای تعیین تکلیف خانوارهای تأیید شده طرحهای حمایتی مسکن در استان اصفهان بویژه در بخش تخصیص زمین جوانی جمعیت هستیم.
همچنین در آخرین بسته اصفهان جوان آذرماه امسال به برگزاری کارگاه تخصصی حمایت از حیات جنین ویژه مبلغان خواهر در اصفهان اشاره شده است.
به گفته رویا براتی سرپرست معاونت فرهنگی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان، در این کارگاه تخصصی، ۷۰ مبلغ خواهر از استان اصفهان به صورت حضوری و برخط درباره اهمیت حفظ حیات جدیدبا رویکردی اخلاق محور و اعتقادی به تبادل نظر پرداختند.
رویا براتی افزود: صیانت از جان انسان، به ویژه در مراحل آغازین شکلگیری حیات، از مهمترین وظایف اخلاقی، شرعی و انسانی است یکی از مسائل حساس در این زمینه، سقط عمدی جنین است که نهتنها یک مسئله پزشکی یا حقوقی صرف نیست، بلکه ابعادی اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی دارد.