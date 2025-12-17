در پی آغاز بارش برف و کاهش دید افقی، فرودگاه مشهد‌ هشدار داد تا مسافران قبل از عزیمت با اطلاعات پرواز تماس بگیرند.

مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه مشهد با اطلاعات پرواز تماس بگیرند

مسافران قبل از عزیمت به فرودگاه مشهد با اطلاعات پرواز تماس بگیرند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اداره‌ کل فرودگاه‌ های استان خراسان‌رضوی با صدور اطلاعیه ای از مسافران‌ خواست‌ پیش از‌ عزیمت‌ به فرودگاه بین‌ المللی مشهد با اطلاعات‌ پرواز‌ تماس حاصل کنند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به آغاز بارش شدید برف و کاهش دید افقی در فرودگاه بین‌ المللی مشهد از ساعتی پیش، از زائران و مسافران درخواست می شود پیش از عزیمت به‌ فرودگاه بین‌ المللی شهید هاشمی‌ نژاد با اطلاعات پرواز فرودگاه با شماره ۱۹۹ یا تلفن مستقیم ۰۵۱۳۳۴۰۰۰۲۰ تماس حاصل کنند.