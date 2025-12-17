به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پنجاه‌ و هشتمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و استاندار گیلان برگزار شد؛ نشستی که در آن با اشاره به بحران پسماند، بارش‌های سنگین و ناکامی طرح‌های گذشته، مهلت سه‌هفته‌ای برای جمع‌بندی و تعیین تکلیف برنامه جامع مدیریت پسماند استان گیلان تعیین شد.

در ابتدای این جلسه، استاندار گیلان گزارشی از وضعیت پسماند استان ارائه داد. بر اساس گزارش هادی حق‌شناس، در استان گیلان روزانه حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تن پسماند تولید می‌شود که در ایام حضور گردشگران این میزان به حدود ۲ هزار و ۶۰۰ تن نیز می‌رسد. بخش قابل توجهی از این پسماندها مربوط به شهر رشت و شهرهای اطراف است که حدود هزار تن از آن به مرکز دفن زباله سراوان منتقل می‌شود و حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن آن در این مرکز دفن می‌گردد.

استاندار گیلان با اشاره به قرارداد ناموفق زباله‌سوز رشت در سال‌های ۱۳۹۲، گفت: با وجود پرداخت ۱۰ میلیون دلار پیش‌پرداخت از یک قرارداد ۴۰ میلیون دلاری، هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته و این قرارداد نیز به نتیجه نرسیده است. همچنین با وجود انعقاد قرارداد با یک شرکت دانش‌بنیان برای تصفیه شیرابه، هیچ تغییری در وضعیت ورودی و خروجی شیرابه‌ها ایجاد نشده است. وی تأکید کرد: در سال‌های گذشته، اقدامات و طرح‌های مختلفی ارائه شده اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده‌اند.

حق‌شناس در ادامه با اشاره به شرایط اقلیمی استان گیلان و بارش‌های سنگین که در برخی روزها به بیش از ۱۲۰ میلی‌متر می‌رسد، گفت: به دلیل بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی، امکان دفن زباله در زمین‌های استان وجود ندارد، چراکه با حفر یک متر به آب می‌رسیم. بنابراین یا باید به سمت سوزاندن پسماند حرکت کنیم یا برای انتقال پسماند تصمیم‌گیری شود.

در ادامه جلسه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پاسخ به استاندار گیلان تأکید کرد: انتقال زباله از یک شهر به شهر دیگر راه‌حل منطقی نیست و نباید به دنبال چنین رویکردی بود. در صورت نیاز به جابه‌جایی پسماند، به جای مراکز جدید برای انبار زباله باید شهرک‌های پردازش و مدیریت پسماند ایجاد شود.

وی افزود: باید زباله را به‌عنوان یک ثروت دید، همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای دنیا این نگاه وجود دارد. در همین راستا، محمدجعفر قائم‌پناه به اعضای کارگروه مهلت سه‌هفته‌ای داد تا در این بازه زمانی به جمع‌بندی نهایی برسند و تکلیف برنامه مدیریت پسماند استان گیلان مشخص شود.

در بخش دوم این جلسه، موضوع استاندارد تولید کمپوست‌های باکیفیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نماینده مؤسسه علوم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جمهوری اسلامی ایران با ارائه گزارشی از سابقه تولید کمپوست اعلام کرد: حدود ۵۰ درصد پسماندهای شهری قابلیت تبدیل به کمپوست را دارند و با توجه به کیفیت بالای خاک، می‌توانند نقش مهمی در بخش کشاورزی ایفا کنند. همچنین با افزایش توجه جهانی، بازار کمپوست در حال رشد است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶، حدود ۳۷ درصد مدیریت برتر پسماند جهان به کمپوست اختصاص یابد.

همچنین قائم‌پناه در خصوص واردات کودهای استاندارد مورد استفاده در کمپوست تأکید کرد: شهرداری‌ها باید نسبت به تأمین کود استاندارد برای کمپوست‌های تولیدی خود اقدام کنند و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز شرایط لازم برای مصرف کمپوست را فراهم کنند.