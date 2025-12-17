پخش زنده
استاندار هرمزگان گفت: آماده باش همه دستگاهها تا خروج سامانه بارشی در استان و همیاری مردم ضروریست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری دیشب با حضور در نشست ستاد بحران استان و شهرستان حاجی آباد افزود: همه دستگاههای مرتبط با حداکثر توان برای کاهش خسارات و کمک به مردم آسیب دیده تلاش کنند.
وی گفت: مرکز کنترل، هدایت و پاسخگویی به بحران استان نیز به بهره برداری رسید.
وی همچنین در بازدید میدانی از شهر بندرعباس بر روند خدمات و امداد رسانی نظارت کرد.