به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ محمد آشوری دیشب با حضور در نشست ستاد بحران استان و شهرستان حاجی آباد افزود: همه دستگاه‌های مرتبط با حداکثر توان برای کاهش خسارات و کمک به مردم آسیب دیده تلاش کنند.

وی گفت: مرکز کنترل، هدایت و پاسخگویی به بحران استان نیز به بهره برداری رسید.

وی همچنین در بازدید میدانی از شهر بندرعباس بر روند خدمات و امداد رسانی نظارت کرد.