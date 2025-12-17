پخش زنده
گروه سایبری حنظله با انتشار تصاویری مدعی شد تلفن همراه مرتبط با نفتالی بنت را هک کرده و شمارههای بسیاری از مقامات ارشد رژیم صهیونی به دست آورده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه سایبری حنظله در پیامهایی مدعی شد: نخست وزیر سابق و به اصطلاح استراتژیست امنیت سایبری؛ خیلی در گذشته درباره دستگاه امنیتی شکست ناپذیر اسرائیل لاف میزدی.
اما حنظله گواه آن است که دژ شما پر از ترک است؛ نفوذ اخیر فقط یک شرمساری شخصی برای شما نیست؛ بلکه آسیبپذیریهای عمیق در بنیان ساختار امنیتی رژیم شما را آشکار میکند.
هیچ میزانی از تبلیغات یا لافزنی نمیتواند این واقعیت را پنهان کند که سیستمهای شما بسیار ضعیفتر از آن چیزی هستند که ادعا میکنید؛ هر رسانه یا روزنامهنگار معتبری که مایل به دسترسی به محتوای کامل آیفون ۱۳ نفتالی بنت باشد، آن را ارائه خواهیم داد.