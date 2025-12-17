فرمانده انتظامی شهرستان از دستگیری سارق و مالخر اموال مسروقه در سطح شهرستان ری و شهرستان‌های همجوار توسط تیم عملیات کلانتری ۱۳۱ این فرماندهی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی گفت: در پی ادامه تحقیقات از سارق و مالخر حرفه‌ای که در شهرستان «ری» اقدام به سرقت و مالخری می‌نمود تیم عملیات کلانتری ۱۳۱ شهر ری بیست و پنجم آذر ماه امسال هویت و مشخصات سارق و مالخر اموال مسروقه را شناسایی کردند.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی دوربین‌های مسیر‌های مواصلاتی حضور احتمالی متهم، سرانجام در بیست و پنجم آذر ماه مخفیگاه متهم را در سطح شهرستان ری و شهرستان‌های همجوار شناسایی کردند و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع قضایی روز گذشته تیم عملیات کلانتری ۱۳۱ به محل اعزام شدند.

سرهنگ مافی با اشاره به دستگیری متهم در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه بیان داشت: در بازرسی و مخفیگاه متهم تعداد ۸ دستگاه پنل ضبط، سه دستگاه دلر، یک دستگاه هیلتی، ۵ دستگاه ضبط خودرو، یک دستگاه پمپ باد خودرو، ۳دستگاه جک خودرو مسروقه کشف شد که به همراه متهم به کلانتری منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: در تحقیقات انجام شده متهم ۳۰ ساله سابقه‌دار به بزه انتسابی و خرید اموال مسروقه معترف گردید که جهت تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهی منتقل شد.

این مقام انتظامی گفت: با اشاره به رویکرد جدید پلیس و حسب دستور سلسله مراتب، پلیس ری با عزم جدی و راسخ با مالخران شدیدا حسب قانون برخورد می‌کند.