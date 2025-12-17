پخش زنده
کارشناسان برنامه میز اقتصاد بر نقش کلیدی نوسازی ناوگان در ارتقای ایمنی، کاهش مصرف سوخت، بهبود کیفیت خدمات و افزایش بهرهوری اقتصادی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر، موضوع نوسازی ناوگان حملونقل کشور با حضور مدیران ارشد حوزههای جادهای، ریلی و هوایی بررسی شد.
مرتضی اللهیاری، مدیرکل دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با اشاره به سهم غالب حملونقل جادهای در کشور گفت: سالانه حدود ۱۴۳ میلیون مسافر و بیش از ۶۰۰ میلیون تن کالا در کشور جابهجا میشود که بهطور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد آن مربوط به بخش جادهای است. به گفته وی، تمام این عملیات توسط بخش خصوصی انجام میشود و سرمایهگذاری دولت در مالکیت ناوگان نقشی ندارد.
اللهیاری با بیان اینکه افزایش عمر ناوگان، ایمنی و پایداری فنی را کاهش میدهد، نوسازی ناوگان را یک ضرورت دانست و افزود: با وجود چالشهایی مانند تحریمها و تأمین قطعات، طرحهایی برای نوسازی ناوگان از طریق واردات و استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی آغاز شده که از جمله آن میتوان به طرح تولید ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس اشاره کرد.
در ادامه برنامه، میرحسن موسوی دیزجی، قائممقام مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، با تشریح مزایای حملونقل ریلی گفت: حملونقل ریلی حدود یکهفتم حملونقل جادهای سوخت مصرف میکند و نقش مهمی در کاهش تصادفات، آلودگی هوا و هزینههای نگهداری زیرساختها دارد. وی اعلام کرد که راهآهن سالانه حدود ۴۲ میلیون تن بار و ۳۲ میلیون مسافر جابهجا میکند که این میزان منجر به صرفهجویی حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در مقایسه با حملونقل جادهای میشود.
موسوی با اشاره به سهم حدود ۹ تا ۱۰ درصدی حملونقل ریلی در جابهجایی بار، از هدفگذاری برنامه هفتم توسعه برای افزایش این سهم به ۳۰ درصد خبر داد و گفت: تحقق این هدف دشوار اما دستیافتنی است، مشروط بر تأمین الزامات زیرساختی، سرمایهگذاری در ناوگان و تداوم مشارکت بخش خصوصی. وی همچنین از انعقاد تفاهمنامهها و قراردادهای گسترده برای نوسازی و افزایش تعداد لوکوموتیوها و واگنهای باری و مسافری خبر داد.
در بخش دیگری از برنامه، سیدحمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به وضعیت ناوگان هوایی کشور گفت: در حال حاضر ۲۰۹ فروند هواپیمای فعال با حدود ۲۹ هزار صندلی در کشور فعالیت میکنند که اخیراً حدود ۵ فروند هواپیمای جدید نیز به ناوگان اضافه شده است. وی تأکید کرد که سن هواپیما لزوماً معیار ایمنی نیست و ایمنی پروازها از طریق نگهداری، تعمیرات و نظارتهای فنی تأمین میشود.
صانعی با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها، توسعه حملونقل هوایی بار (کارگو) را یکی از ظرفیتهای مغفول دانست و گفت: حملونقل هوایی برای کالاهای با ارزش افزوده بالا مناسب است و نیازمند اصلاح سیاستهای حمایتی، زیرساختهای لجستیکی و مشوقهای اقتصادی است. وی همچنین از برنامهریزی برای رتبهبندی شرکتهای هواپیمایی و وابستهسازی کیفیت خدمات به نرخ بلیت خبر داد.
در جمعبندی این برنامه، میهمانان تأکید کردند که نوسازی ناوگان حملونقل در هر سه بخش جادهای، ریلی و هوایی، علاوه بر ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات، نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی، کاهش آلایندگی و تحقق اهداف توسعهای کشور دارد و تحقق این مهم نیازمند همافزایی دولت، بخش خصوصی و اصلاح سیاستهای حمایتی است