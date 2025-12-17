رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با تأکید بر لزوم هم‌فکری و هم‌گرایی بازیگران دولتی و بخش خصوصی، ترکیه را سکویی راهبردی برای توسعه صادرات، انتقال فناوری و تولید مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، در هشتمین سلسله نشست‌های «فرصت فردا» با محوریت انتقال تجربه صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان و تمرکز بر بازار ترکیه که امروز ۲۶ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد، با قدردانی از همراهی معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در برگزاری این نشست‌ها گفت: این جلسات به یک الگوی مؤثر هم‌اندیشی میان معاونت علمی و شرکت‌های دارای تجربه صادراتی تبدیل شده و مسیر رو به رشدی را طی می‌کند.

وی با اشاره به رویکرد سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی در حوزه توسعه صادرات دانش‌بنیان افزود: مسائل و فرصت‌های صادراتی در هر کشور متناسب با بازیگران و شرایط همان کشور متفاوت است و به همین دلیل، حمایت‌ها باید هدفمند و متناسب با نیاز شرکت‌ها طراحی شود. در این مسیر، رفت و برگشت مستمر میان سازمان و شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان برقرار است و آمادگی داریم ضمن شنیدن نظرات فعالان این حوزه، در صورت لزوم سبد حمایت‌ها را اصلاح یا تکمیل کنیم.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، هم‌فکری را محور اصلی این نشست‌ها دانست و تصریح کرد: موضوع نشست امروز ترکیه است و هدف، هم‌گرا کردن همه اجزای دخیل در صادرات دانش‌بنیان به این کشور است؛ از نهاد‌های حاکمیتی و سازمان‌های اثرگذار گرفته تا خود شرکت‌ها. این نشست آغاز یک مسیر است و پایان هم‌اندیشی‌ها نیست؛ از این پس نیز آمادگی کامل برای تداوم گفت‌و‌گو و همراهی وجود دارد.

روزبه با تشریح ظرفیت‌های ترکیه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی گفت: ترکیه به‌ واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی خود می‌تواند نقش مهمی در انتقال فناوری، تولید فراسرزمینی و شکل‌گیری تولید‌های مشترک ایفا کند و به سکویی برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان ایران به بازار‌های فراتر از ترکیه، از جمله اروپا، آمریکا و آفریقا تبدیل شود. همچنین فرصت‌های تأمین مالی و شبکه‌های مالی فعال در این کشور، امکان تسهیل فعالیت‌های صادراتی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت شبکه‌سازی مالی و فناورانه خاطرنشان کرد: شناسایی دقیق این ظرفیت‌ها و به‌ اشتراک‌گذاری تجربه‌ها در قالب شبکه صادرات دانش‌بنیان، می‌تواند مسیر حضور شرکت‌ها در بازار ترکیه را سریع‌تر و اثربخش‌تر کند. سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی آمادگی دارد این تعاملات را تقویت کرده و بستر گفت‌و‌گو با سایر نهاد‌های مؤثر را نیز فراهم سازد.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی در پایان با تأکید بر حمایت کامل از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: تمام ظرفیت‌های موجود در معاونت علمی و این سازمان در خدمت توسعه صادرات دانش‌بنیان است و در صورت نیاز، آمادگی برگزاری نشست‌های تخصصی و جلسات تکمیلی برای دستیابی به جمع‌بندی‌های دقیق‌تر وجود دارد.