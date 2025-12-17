به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین باباپور افزود: با ارجاع چندین فقره گزارش و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از مواد فروشان جنوب پایتخت، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از ماموران پایگاه پنجم این پلیس رسیدگی به موضوع را برعهده گرفتند.



سرهنگ باباپور در ادامه افزود: در تحقیقات انجام شده از ماموران مشخص شد متهم از اعضای یک باند قاچاق و توزیع مواد مخدر در محله یافت آباد تهران است که اجاره یک باب منزل مسکونی اقدام به فروش مواد مخدر می‌کند و این موضوع موجی از نارضایتی را برای شهروندان به وجود آورده است.



وی در ادامه اعلام کرد: با پیگیری‌های محلی و تحقیقات گسترده و اطلاعات مفیدی که ماموران پلیس در بررسی‌های میدانی به دست آوردند، سرانجام مختصات و آدرس دقیق مخفیگاه متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی شمارش معکوس برای دستگیر وی آغاز شد.



این مقام انتظامی گفت: در نهایت شب گذشته تیم عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب به محل اعزام و با رعایت جوانب قانونی با شگرد‌های خاص پلیسی وارد منزل متهم شد که نامبرده با دیدن پلیس با یک قبضه قمه به سمت آنان حمله ور شد، در این لحظه ماموران ضمن رعایت قانون بکارگیری سلاح و دادن هشدار‌های لازم مبنی بر تسلیم شدن این شرور مواد فروش مجبور به تیراندازی هوائی شدند و در نهایت در حالیکه متهم همچنان مقاومت می‌کرد، مامورین به ناچار با شلیک یک تیر به ساق پای متهم، ابهت پوشالی وی را شکسته و نامبرده ر ا خلع سلاح و سپس دستگیر و در جستجوی خانگی یک کیلو و نیم ماده روانگردان گل کشف شد.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: پلیس و دستگاه قضائی مصمم است با کسانی که به نظم و آرامش عمومی شهروندان خدشه وارد می‌کنند و باعث ایجاد رعب و وحشت می‌شوند برابر قانون به شدت برخورد کند و در این مسیر از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد و به اشرار مواد مواد فروش اولتیماتوم می‌دهیم تا دیر نشده دست از اعمال مجرمانه بردارند و به مسیر شهروندی بازگردند، چراکه مطمئن باشند پلیس با اشراف اطلاعاتی خوبی که دارد متهمان را در کوتاهترین زمان ممکن دستگیر و آنان را به دست قانون می‌سپارد.