مدیر روابط‌ عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد با اشاره به ناپایداری شرایط جوی در مناطق کوهستانی، نسبت به خطرات صعود در این شرایط هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: کوهنوردان پیش از هرگونه برنامه صعود حتماً آخرین وضعیت جوی را از طریق سازمان هواشناسی پیگیری کرده و همچنین هماهنگی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های لازم را از فدراسیون کوهنوردی و مراجع ذی‌ربط دریافت کنند.

محمد مهدی اقبالی افزود: رعایت اصول ایمنی، پرهیز از صعود در شرایط ناپایدار جوی و توجه به هشدار‌های تخصصی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و نیاز به عملیات امدادونجات دارد.

مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان با تأکید بر نامناسب بودن شرایط فعلی اظهار داشت: روز‌های آینده زمان مناسبی برای اجرای برنامه‌های کوهنوردی و صعود نیست.

وی با بیان اینکه نیرو‌های جمعیت هلال احمر در آماده باش بسر برده و آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند، خاطرنشان کرد: هموطنان در صورت وقوع حادثه ضمن حفظ خونسردی با شماره ۱۱۲ تماس گرفته و یا به نزدیکترین پایگاه امدادی هلال احمر مراجعه کنند.