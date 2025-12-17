پخش زنده
مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد با اشاره به ناپایداری شرایط جوی در مناطق کوهستانی، نسبت به خطرات صعود در این شرایط هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: کوهنوردان پیش از هرگونه برنامه صعود حتماً آخرین وضعیت جوی را از طریق سازمان هواشناسی پیگیری کرده و همچنین هماهنگیها و اطلاعرسانیهای لازم را از فدراسیون کوهنوردی و مراجع ذیربط دریافت کنند.
محمد مهدی اقبالی افزود: رعایت اصول ایمنی، پرهیز از صعود در شرایط ناپایدار جوی و توجه به هشدارهای تخصصی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و نیاز به عملیات امدادونجات دارد.
مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان با تأکید بر نامناسب بودن شرایط فعلی اظهار داشت: روزهای آینده زمان مناسبی برای اجرای برنامههای کوهنوردی و صعود نیست.
وی با بیان اینکه نیروهای جمعیت هلال احمر در آماده باش بسر برده و آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند، خاطرنشان کرد: هموطنان در صورت وقوع حادثه ضمن حفظ خونسردی با شماره ۱۱۲ تماس گرفته و یا به نزدیکترین پایگاه امدادی هلال احمر مراجعه کنند.