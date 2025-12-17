همایش وحدت حوزه و دانشگاه، با نگاهی به میراث شهید دکتر مفتح در اصفهان برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با تاکید بر لزوم وحدت بین دانشجویان و حوزویان، تصریح کرد: حفظ استقلال کشور در گرو وحدت حوزه و دانشگاه است.

آیت الله طباطبایی نژاد افزود : سعی امام(ره) بر این بود که وحدت ایجاد شود و امروز می بینیم همان قدم هایی که روحانیون برمی دارند، همان و بالاتر از آن را دانشجویان برای پیشرفت مملکت بر داشته اند.

وی بیان کرد: هدف از نامگذاری روزی به نام وحدت حوزه و دانشگاه توسط امام راحل این بود که ایشان متوجه تلاش دشمن برای جدایی میان جامعه دانشگاهی و دینی کشور شده بود.

معاون تبلیغ و فرهنگ عمومی حوزه علمیه اصفهان روز وحدت حوزه و دانشگاه را که به سالروز شهادت آیت‌الله دکتر مفتح گره خورده است گرامی داشت و آن را نشانه‌ای از اراده امام خمینی (ره) برای پیوند این دو نهاد خواند.

حجت الاسلام دکتر سید حسین مومنی با احترام از دکتر مفتح به عنوان یکی از شخصیت‌های تاریخ‌ساز و تحصیل‌کرده دانشگاهی ایران نام برد که مجاهدت‌هایش برای استقلال و آزادی، الهام‌بخش نسل‌ها بوده است.

وی تأکید کرد: امروز، روحیه استکبارستیزی، عدالت‌خواهی و تأکید بر دانش بومی که در سیره مفتح متبلور بود، می‌تواند به عنوان یک پل مفهومی، افق‌های جدیدی برای همکاری حوزه و دانشگاه بگشاید.

حجت الاسلام مومنی تصریح کرد : وحدت به معنای ادغام یا سلطه یک نهاد بر دیگری نیست، بلکه هماهنگی و همافزایی این دو بال قوی برای پرواز کشور به سمت پیشرفت علمی و تمدنی است.

وی با اشاره به اینکه روز وحدت، مصادف با سالروز شهادت دکتر مفتح است، او را «نماد عینی و عملی پیوند حوزه و دانشگاه» خواند.

او بر سه ویژگی تسلط علمی همزمان بر دروس حوزوی و دانشگاهی،مبارزه مستمر در هر دو عرصه برای روشنگری و نهادسازی برای تحقق عملی این وحدت مانند تأسیس «دبیرستان شهید مفتح» و کوشش برای ایجاد «دانشگاه اسلامی» تاکید کرد .

حجت الاسلام مومنی از منظر بیانات رهبری، به ضرورت وحدت پرداخت و هشدار داد جدایی این دو نهاد می‌تواند به «بی‌هدفی و پوچی» یا نفوذ دشمن بینجامد و آنان را «دو بال برای پرواز کشور» به سوی تمدن‌سازی نوین اسلامی توصیف کرد.