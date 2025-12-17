پخش زنده
از آبگرفتگی معابر تا روی زمین ماندن وعده ۱۰ روزه شهرداری برای بازگشایی پل میدان بار در بسته خبری تلنگر این هفته کنجانده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، صف کامیونهای حامل مازوت هم توجه شهروندان را به خود جلب کرده که در این بسته خبری به آن اشاره شده است.
بسته خبری تلنگر پل ارتباطی مخاطبان با خبر همدان برای پخش خبرها و تصاویر آنهاست.
شماره ۰۹۱۸۰۸۴۵۰۰۳ آماده دریافت تصاویر، پیامها و موضوعات ارسالی هم استانیها، برای پخش از صداوسیمای استان همدان و بسته خبری تلنگر است.