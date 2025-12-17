به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، عصر پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴، فرنگی کاران دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان و رعد پدافند ارتش در دیدار رده‌بندی بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی در سرسرای شهدای هفتم تیر تهران به مصاف هم رفتند. این رقابت، ۵ به ۳ به سود شاگردان «امیر قاسمی منجزی» در تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان در جریان بود که مسابقه حساس وزن ۹۷ کیلوگرم، روند نتیجه گیری این تیم را تغییر داد. در این دیدار، کادرفنی دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان اعتقاد داشت که «محمدصادق عبداللهی» فرنگی کار وزن ۹۷ کیلوگرم رعد پدافند ارتش، در طول کشتی ضربه‌های غیرمعمول به حریفش «محمدهادی صیدی» می‌زد. به همین دلیل، «صیدی» از تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان، دچار پارگی در ناحیه صورت و خونریزی شدید شد و به روی تشک افتاد. در شرایطی که کادرفنی دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان، منتظر دیسکالیفه حریف بود، این اتفاق رخ نداد و «صیدی» با ضربه فنی، بازنده اعلام شد. با این وجود، کادر فنی تیم دانشگاه بر اساس فرهنگ و منش و مرام پهلوانی و دانشگاهی، ضمن احترام به تیم داوری، حرمت و کرامت تیم رقیب و تماشاگران خون گرم را هم حفظ کردند و مسابقه آخر هم در کمال آرامش برگزار شد. در نهایت، دو تیم در نتیجه انفرادی ۵-۵ و در امتیاز مثبت هم ۲۱-۲۱ مساوی شدند. بعد از امتیازشماری، اما رعد پدافند ۴۸-۴۶ برنده مسابقه اعلام و جام سومی به این تیم اعطا شد.

در پایان دیدار رده بندی، باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی نامه رسمی اعتراض خود را نسبت به قضاوت دیدار تعیین کننده وزن ۹۷ کیلوگرم، به سازمان لیگ فدراسیون کشتی ارسال کرد و خواهان بازبینی داوری شد.

امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه دانشگاه آزاد از تایید اعتراض این دانشگاه به اشتباه داوران دیدار رده بندی بیست‌وپنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی در سازمان لیگ و در نتیجه، کسب مقام سوم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان خبر داد.

با توجه به نامه رسمی سازمان لیگ فدراسیون کشتی، بیست‌وپنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور با قهرمانی استقلال قم، نایب قهرمانی نفت و گاز زاگرس جنوبی و سومی مشترک دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان و رعد پدافند ارتش به پایان رسید.