به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، برخی رسانه‌های محلی افغانستان امروز اعلام کردند: این درگیری حوالی ظهر امروز در منطقه مرزی شهرستان " دانگام " استان کنر به وقوع پیوست.

گفته می‌شور درگیری زمانی آغاز شد که مرزبانان پاکستانی دست به شلیک زدند.

این درگیری اکنون متوقف است، اما از تلفات و خسارات احتمالی آن گزارشی منتشر نشده است.

هنوز مسئولان محلی و ارگان‌های امنیتی در کابل نیز در این باره واکنش نشان نداده‌اند.

درگیری‌های شدید دو ماه قبل میان نظامیان پاکستانی و مرزبانان افغان به مسدود شدن کامل گذرگاه‌های مرزی دو کشور منجر شد و تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به تعلیق در آمد.