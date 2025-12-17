پخش زنده
امروز: -
مرزبانان افغانستان و پاکستان امروز در مناطق مرزی استان کنر در شرق افغانستان درگیر شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، برخی رسانههای محلی افغانستان امروز اعلام کردند: این درگیری حوالی ظهر امروز در منطقه مرزی شهرستان " دانگام " استان کنر به وقوع پیوست.
گفته میشور درگیری زمانی آغاز شد که مرزبانان پاکستانی دست به شلیک زدند.
این درگیری اکنون متوقف است، اما از تلفات و خسارات احتمالی آن گزارشی منتشر نشده است.
هنوز مسئولان محلی و ارگانهای امنیتی در کابل نیز در این باره واکنش نشان ندادهاند.
درگیریهای شدید دو ماه قبل میان نظامیان پاکستانی و مرزبانان افغان به مسدود شدن کامل گذرگاههای مرزی دو کشور منجر شد و تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به تعلیق در آمد.