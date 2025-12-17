پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون عمرانی فرماندار شهرستان در حاشیه بازدید میدانی از محورهای مواصلاتی با اشاره به برگزاری جلسه ستاد بحران به ریاست فرماندار گفت: با هماهنگی انجامشده میان دستگاههای ذیربط و نهادهای متولی مدیریت بحران خوشبختانه در پی بارش باران و برف هیچیک از محورهای مواصلاتی شهرستان مسدود نشد و در حال حاضر تمامی مسیرها باز است.
وی افزود: نیروهای راهداری امدادی و خدماترسان از ساعات ابتدایی بارش در محورهای اصلی و فرعی حضور داشتند و اقدامات لازم برای ایمنسازی و روانسازی تردد انجام شد.
معاون عمرانی فرماندار با تأکید بر استمرار پایش وضعیت راهها تصریح کرد: بازدیدهای میدانی ادامه دارد و دستگاههای مسئول در آمادگی کامل برای مدیریت شرایط احتمالی هستند.