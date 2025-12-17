خوشبختانه در پی بارش باران و برف هیچ‌یک از محور‌های مواصلاتی شهرستان مسدود نشد و در حال حاضر تمامی مسیر‌ها باز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون عمرانی فرماندار شهرستان در حاشیه بازدید میدانی از محور‌های مواصلاتی با اشاره به برگزاری جلسه ستاد بحران به ریاست فرماندار گفت: با هماهنگی انجام‌شده میان دستگاه‌های ذی‌ربط و نهاد‌های متولی مدیریت بحران خوشبختانه در پی بارش باران و برف هیچ‌یک از محور‌های مواصلاتی شهرستان مسدود نشد و در حال حاضر تمامی مسیر‌ها باز است.

وی افزود: نیرو‌های راهداری امدادی و خدمات‌رسان از ساعات ابتدایی بارش در محور‌های اصلی و فرعی حضور داشتند و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و روان‌سازی تردد انجام شد.

معاون عمرانی فرماندار با تأکید بر استمرار پایش وضعیت راه‌ها تصریح کرد: بازدید‌های میدانی ادامه دارد و دستگاه‌های مسئول در آمادگی کامل برای مدیریت شرایط احتمالی هستند.