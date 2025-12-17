پخش زنده
رئیس سازمان آتش نشانی کرمانشاه با تأکید بر افزایش حوادث ناشی از گازگرفتگی بهویژه در فصول سرد سال، رعایت نکات ایمنی را برای شهروندان ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آتشپاد سعید قادری گفت: بازرسی منظم وسایل گازسوز از جمله بخاری، آبگرمکن و اجاق گاز باید بصورت دورهای توسط افراد متخصص بررسی و از سلامت اتصالات، شیلنگها و دودکش اطمینان حاصل شود.
قادری ادامه داد: دودکش وسایل گازسوز باید استاندارد، کاملاً متصل و دارای کلاهک مناسب باشد و از باز بودن مسیر دودکش و خروج صحیح گازهای حاصل از احتراق اطمینان حاصل شود.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: استفاده از وسایل گازسوز در محیطهای بسته و بدون تهویه مناسب بسیار خطرناک است و وجود دریچه یا پنجره برای جریان هوا الزامی است.
قادری تاکید کرد: از بهکارگیری وسایل گازسوز فرسوده، دستساز یا فاقد علامت استاندارد جداً خودداری شود.
وی گفت: علائمی مانند سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، خوابآلودگی و بیحالی میتواند نشانه نشت گاز مونوکسیدکربن باشد. در صورت مشاهده این علائم، فوراً محل را ترک کرده، پنجرهها را باز نموده و با مراکز امدادی تماس بگیرید.
قادری بیان کرد: نصب هشداردهندههای نشت گاز و گاز مونوکسیدکربن در منازل میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث جبرانناپذیر داشته باشد.
آتشپاد سعید قادری در پایان از شهروندان خواست با رعایت این نکات ساده، اما حیاتی، نقش مؤثری در حفظ جان خود و خانوادههایشان ایفا کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه، سریعاً با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.