به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن طرزطلب» با اشاره به شرایط ویژه و مأموریت مهم ساتبا در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: مجموعه ساتبا امروز در مقطع حساسی قرار دارد و در حال انجام یک کار بزرگ و ماندگار است؛ کاری که مطمئن هستم در آینده از آن به نیکی یاد خواهد شد.

وی با تشریح اهداف کمی این سازمان بیان کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا دهه فجر امسال ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۵ هزار مگاوات برسد و همچنین تا پایان تابستان سال بعد، این عدد به ۱۱ هزار مگاوات افزایش یابد که تحقق این اهداف نیازمند تلاش جدی و همگانی است.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: اعتقاد قلبی من این است که هرجا بانوان در بخش‌های اجرایی، فنی، مهندسی، اداری، قراردادی و پشتیبانی با انگیزه و جدیت وارد میدان شده‌اند، حرکت مجموعه شتاب گرفته و همین موضوع باعث می‌شود ما مردان نیز با تلاش و انگیزه بیشتری مسیر را ادامه دهیم تا کار‌ها به نتیجه مطلوب برسد.