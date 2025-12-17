پخش زنده
ونزوئلا با صدور بیانیهای شدیداللحن، تهدیدات رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اعمال محاصره دریایی برای تصاحب منابع طبیعی این کشور را مضحک و عجیب، غیرعقلانی و نقض فاحش حقوق بینالملل خواند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا با صدور بیانیهای شدیداللحن، تهدیدات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اعمال محاصره دریایی برای تصاحب منابع طبیعی این کشور را مضحک و عجیب، غیرعقلانی و نقض فاحش حقوق بینالملل خواند. کاراکاس اعلام کرد که برای مقابله با این نقشههای شوم که با هدف غارت ثروت ملی ونزوئلا طراحی شده، رسماً به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد.
دولت ونزوئلا روز سهشنبه (۱۶ دسامبر ۲۰۲۵) اعلام کرد که در برابر زیادهخواهیهای جدید کاخ سفید سکوت نخواهد کرد. این واکنش پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ در شبکههای اجتماعی با ادبیاتی گستاخانه خواستار تحویل داراییهای ونزوئلا شد و تهدید به محاصره دریایی کرد.
در بیانیه رسمی دولت ونزوئلا آمده است که ترامپ در اقدامی که نقض آشکار حقوق بینالملل، تجارت آزاد و آزادی دریانوردی است، نفت، زمین و ثروتهای معدنی ونزوئلا را دارایی خود فرض کرده و خواستار تحویل فوری آنها شده است. کاراکاس این اقدام را تلاشی کاملاً غیرعقلانی برای اعمال محاصره نظامی دریایی توصیف کرد که تنها یک هدف دارد: دزدی ثروتهای ملت ونزوئلا.
دولت بولیواری تأکید کرد: ونزوئلا با تکیه بر حقوق بینالملل، قانون اساسی و قوانین جمهوری، حاکمیت خود را بر تمامی منابع طبیعی و همچنین حق آزادی دریانوردی و تجارت در دریای کارائیب و اقیانوسهای جهان تثبیت میکند. در نتیجه، ما با پایبندی دقیق به منشور سازمان ملل، آزادی، صلاحیت و حاکمیت خود را فراتر از این تهدیدات جنگطلبانه اعمال خواهیم کرد.
بر اساس این بیانیه، ساموئل مونکادا، سفیر و نماینده دائم ونزوئلا در سازمان ملل، مأموریت یافته است تا فوراً شکایتی رسمی را بابت این نقض فاحش حقوق بینالملل در این نهاد جهانی ثبت کند.
دولت ونزوئلا همچنین از مردم آمریکا و جامعه جهانی خواست تا این تهدید عجیب و غریب را رد کنند؛ تهدیدی که بار دیگر نیات واقعی ترامپ برای دزدی از کشوری را که زادگاه ارتش متحد آزادیبخش آمریکای جنوبی و سیمون بولیوار است، آشکار میسازد.
در این بیانیه به پست وقیحانه ترامپ اشاره شده که نوشته بود: تا زمانی که تمام نفت، زمین و سایر داراییهایی را که قبلاً از ما دزدیدهاند به ایالات متحده بازگردانند. دولت ونزوئلا در پاسخ تصریح کرد که هدف واقعی آمریکا همواره تصاحب منابع این کشور از طریق کمپینهای عظیم دروغ و دستکاری بوده است.
این بیانیه با پیامی حماسی و قاطع خطاب به کاخ سفید پایان مییابد: ونزوئلا هرگز دوباره مستعمره امپراتوری یا هیچ قدرت خارجی نخواهد شد و در کنار مردم خود مسیر شکوفایی و دفاع بیقید و شرط از استقلال را ادامه خواهد داد. کاراکاس با یادآوری سخنان تاریخی سیمون بولیوار، آزادیبخش بزرگ، به متجاوزان هشدار داد: خوشبختانه دیدهایم که جمعی از انسان آزاده، امپراتوریهای قدرتمند را شکست میدهند.