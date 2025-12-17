به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به پیشنهاد فرمانده کل ارتش و طی احکام جداگانه‌ای از سوی فرماندهی معظم کل قوا، امیر سرتیپ علیرضا الهامی به سِمَت فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش و امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد به عنوان فرمانده نیروی هوایی ارتش منصوب شدند .

مراسم تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش، سردار سرتیپ بسیجی محمد شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا، امیر سرتیپ حیدری جانشین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص)، امیر سرتیپ دادرس، جانشین فرمانده کل ارتش، امیر دریادار سیاری رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، فرماندهان نیروهای تابعه ارتش و دیگر مسئولان، برگزار و امیر سرتیپ علیرضا الهامی به عنوان فرمانده قراگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش منصوب شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش های امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، وی به عنوان دستیار فرمانده کل ارتش در امور پدافند هوایی منصوب شد.