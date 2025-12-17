نجات جان بیمار کاهش هوشیاری با توجه به بارش سنگین برف و بسته بودن مسیر

نجات جان بیمار کاهش هوشیاری با توجه به بارش سنگین برف و بسته بودن مسیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان صبح امروز، ۲۶ آذرماه در پی اعلام مرکز ارتباطات و دیسپچینگ کرمان مبنی بر کاهش هوشیاری خانم ۷۰ ساله در یکی از روستا‌های بزنجان از توابع شهرستان "بافت" یک کد عملیاتی به این منطقه اعزام شد.

با توجه با بارش برف سنگین برف و بسته بودن راه، این ماموریت توسط پایگاه جاده‌ای "بزنجان" بافت انجام شد و خوشبختانه با اقدام به موقع کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی حال عمومی بیمار مساعد اعلام شده است.