اقدام به موقع کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی موجب نجات جان یک بیمار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان صبح امروز، ۲۶ آذرماه در پی اعلام مرکز ارتباطات و دیسپچینگ کرمان مبنی بر کاهش هوشیاری خانم ۷۰ ساله در یکی از روستاهای بزنجان از توابع شهرستان "بافت" یک کد عملیاتی به این منطقه اعزام شد.
با توجه با بارش برف سنگین برف و بسته بودن راه، این ماموریت توسط پایگاه جادهای "بزنجان" بافت انجام شد و خوشبختانه با اقدام به موقع کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی حال عمومی بیمار مساعد اعلام شده است.