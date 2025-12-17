نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد میزان محبوبیت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به ۳۹ درصد کاهش یافته و عملکرد اقتصادی دولت او به یکی از عوامل اصلی نارضایتی رأی‌دهندگان تبدیل شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از خیرگزاری رویترز، نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس که طی سه روز انجام و روز یکشنبه به پایان رسید نشان می‌دهد تنها ۳۹ درصد از بزرگسالان آمریکایی عملکرد ترامپ را تأیید می‌کنند؛ رقمی که نسبت به ۴۱ درصد در اوایل ماه دسامبر کاهش یافته و نزدیک به پایین‌ترین سطح محبوبیت او در سال جاری است.

این گزارش افزود: محبوبیت ترامپ پس از بازگشت به قدرت در ماه ژانویه با ۴۷ درصد آغاز شد، اما از آن زمان به‌ویژه در حوزه اقتصاد روندی کاهشی داشته است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ و فضای بی‌ثبات ناشی از آن باعث شده کارفرمایان در استخدام نیرو محتاط‌تر عمل کنند.

بر اساس این نظرسنجی، تنها ۳۳ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که نحوه مدیریت اقتصاد آمریکا از سوی ترامپ را تأیید می‌کنند که این پایین‌ترین امتیاز او در این حوزه طی سال جاری محسوب می‌شود.

این گزارش اضافه کرد: اگرچه جمهوری‌خواهان همچنان حامی اصلی رئیس‌جمهور هستند و ۸۵ درصد از آنها عملکرد کلی ترامپ را تأیید می‌کنند، اما میزان رضایت جمهوری‌خواهان از عملکرد اقتصادی او نیز کاهش یافته و به ۷۲ درصد رسیده که نسبت به اوایل ماه کاهش محسوسی داشته است.

در ادامه آمده است که ترامپ در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال گذشته با وعده بهبود وضعیت اقتصادی پیروز شد، اما نرخ تورم در دوره او همچنان نزدیک به ۳ درصد باقی مانده و بالاتر از سطح مطلوب ۲ درصدی است که سیاست‌گذاران اقتصادی هدف‌گذاری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش میزان رضایت از عملکرد ترامپ در مهار هزینه‌های زندگی نیز به ۲۷ درصد کاهش یافته که نسبت به ۳۱ درصد در اوایل ماه جاری افت نشان می‌دهد.

این نظرسنجی رویترز به‌صورت آنلاین و با مشارکت ۱۰۱۶ نفر در سراسر آمریکا انجام شده و حاشیه خطای آن حدود سه درصد اعلام شده است.