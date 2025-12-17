پخش زنده
امروز: -
آیین استقبال از پرچم متبرک حرم مطهر سیدالشهدا حضرت امام حسین (ع)، امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مدیران و کارکنان استانداری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛آیین استقبال از پرچم متبرک حرم مطهر سیدالشهدا حضرت امام حسین (ع)، امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مدیران و کارکنان استانداری برگزار شد.
این مراسم در فضایی معنوی و آکنده از ارادت به اهلبیت عصمت و طهارت (ع) برگزار و حاضران با قرائت صلوات، عشق و دلدادگی خود را به ساحت مقدس آن حضرت ابراز کردند.
استقبال از پرچم حرم مطهر امام حسین (ع) بهعنوان نمادی از فرهنگ عاشورا و روحیه ایثار، شهادت و ولایتمداری، نقش مهمی در ترویج ارزشهای دینی و تقویت معنویت در محیط اداری و اجتماعی ایفا میکند.