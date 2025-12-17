در نشست جوانی جمعیت و فرزندآوری با اشاره به ثبات جمعیت ۲۲ هزار نفری شهرستان ملکشاهی در پنج سال گذشته، چالش‌های کاهش ازدواج و فرزندآوری بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرماندار ملکشاهی از اقدامات تشویقی برای افزایش جمعیت در این شهرستان خبرداد و گفت: در حوزه‌های بهداشت، اشتغال و مسکن، تدابیر خوبی اندیشیده شده است.

عباس شیخی اظهار کرد: بیمارستان شهدای ملکشاهی در آستانه بهره‌برداری است و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات نیز برای مشاغل خانگی اختصاص یافته و برنامه‌هایی برای تأمین مسکن جوانان هم در حال اجرا است.

در پایان این نشست مقرر شد که نشست‌های تخصصی با حضور جوانان و کارشناسان ادامه یابد؛ تا راه‌کار‌های عملی برای تقویت بنیان خانواده و افزایش جمعیت تدوین شود.