در نشست جوانی جمعیت و فرزندآوری با اشاره به ثبات جمعیت ۲۲ هزار نفری شهرستان ملکشاهی در پنج سال گذشته، چالشهای کاهش ازدواج و فرزندآوری بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرماندار ملکشاهی از اقدامات تشویقی برای افزایش جمعیت در این شهرستان خبرداد و گفت: در حوزههای بهداشت، اشتغال و مسکن، تدابیر خوبی اندیشیده شده است.
عباس شیخی اظهار کرد: بیمارستان شهدای ملکشاهی در آستانه بهرهبرداری است و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات نیز برای مشاغل خانگی اختصاص یافته و برنامههایی برای تأمین مسکن جوانان هم در حال اجرا است.
در پایان این نشست مقرر شد که نشستهای تخصصی با حضور جوانان و کارشناسان ادامه یابد؛ تا راهکارهای عملی برای تقویت بنیان خانواده و افزایش جمعیت تدوین شود.