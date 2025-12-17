پخش زنده
رئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، از پیگیری جدی مسائل بیمه تأمین اجتماعی، تخصیص سوخت، و بیعدالتی در پرداخت کرایهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا رستمی، رئیس کمیسیون حملونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات ماههای اخیر بخش حملونقل گفت: یکی از مهمترین چالشهایی که در ماههای گذشته با آن درگیر بودیم، موضوع بیمه تأمین اجتماعی است.
در این زمینه جلسات بسیار خوبی با سازمان تأمین اجتماعی، کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد و در آخرین جلسه نیز این موضوع با حضور وزیر راه و شهرسازی نیز مطرح شد و امیدواریم با کمک دولت، این مشکل بهزودی برطرف شود.
وی افزود: مسئله مهم دیگر، تخصیص سوخت است. امروز کامیونها بر اساس پیمایش واقعی فعالیت میکنند، اما سهمیه سوختی که باید متناسب با این پیمایش به آنها اختصاص یابد، بهدرستی تأمین نمیشود و این موضوع به یکی از مشکلات اساسی جابهجایی کالا در کشور تبدیل شده است.
وی یکی از جدیترین مشکلات فعلی رانندگان و شرکتهای حملونقل را پرداخت نشدن بهموقع کرایهها دانست و افزود: این معضل که پیشتر در بخش دولتی وجود داشت، امروز به بخش خصوصی هم سرایت کرده است.
وی افزود: اگر ما عوارض دولتی را ظرف ۱۲۰ ساعت پرداخت نکنیم، سیستم شرکتها بسته میشود، اما همان دولت کرایه حمل را حتی تا ۱۲۰ روز هم پرداخت نمیکند.
رستمی تأکید کرد: این ارقام بسیار بالاست و قابل اغماض نیست اینکه بخش خصوصی کالای دولتی را حمل کند، عوارض را ظرف چند روز بپردازد، اما کرایه خود را ماهها بعد دریافت کند، بههیچوجه منصفانه نیست و باید بهطور جدی رسیدگی شود.