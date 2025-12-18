به برکت باران در واپسین روزهای پاییز، هوای کلانشهر اصفهان در ۱۱ منطقه و دو شهر مجاور در وضعیت پاک است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح چهارشنبه بیست و ششم آذرماه با میانگین ۳۵ AQI در وضعیت پاک است.

هوای اصفهان در ساعت انتشار این گزارش مه‌آلود است و بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ایستگاه‌های میرزاطاهر با ۹، ولدان ۱۹، هزار جریقب ۳۴، کردآباد با ۲۹، فیض با ۱۸، فرشادی ۲۱، رهنان ۲۱، خرازی ۵۰، زینبیه ۲۴ و پارک زمزم با ۲۶ AQI وشهر‌های شاهین شهر با ۲۹ و زرین شهر ۵۰ AQI وضعیت پاک و رنگ سبز را نشان می‌دهد.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با ۷۰، سپاهان شهر با ۵۵، کاوه ۵۲، وشهر‌های مبارکه با ۵۲ وخمینی شهر ۶۳ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد، اما این شاخص در شهر قهجاورستان با ۱۱۵ و پروین ۱۲۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است

هواشناسی اصفهان برای امروز اوج فعالیت بارش باران و برف را در سراسر مناطق استان پیش‌بینی کرده است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.