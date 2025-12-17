به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: ظهر امروز در ۲۰ کیلومتری شهرستان زاهدان بعد از پارکینگ لخشک، برخورد دو دستگاه اتوبوس از بغل به یکدیگر، ۱۳ نفر مصدوم و یک نفر فوتی برجای گذاشت.

حسن شه بخش افزود: یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و سه دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به مصدومان به محل حادثه اعزام، و مصدومان به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) زاهدان منتقل شدند.