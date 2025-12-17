زارا سلطانا، نماینده مستقل مجلس و از رهبران حزب تاسیس شما که در بیرون از زندان برونزفیلد تحصن کرده است می‌گوید تا زمان رسیدگی به وضع این زندانیان حامی حقوق فلسطینیان و پایان اعتصاب غذای آنان، محل را ترک نمی‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تارنمای روزنامه دیلی تلگراف نوشت خانم "زارا سلطانا" در اعتراض به بی توجهی به وضع حامیان فلسطین و هواداران گروه اقدام برای فلسطین " فلسطین اکشن " (Palestine Action) که در زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند، در بیرون از زندان "برونزفیلد" تحصن کرده است.

"جرمی کوربین"، دیگر نماینده "حزب شما"، نیز در نشست امروز دولت و مجلس از نخست وزیر انگلیس خواست به وضعیت این زندانیان اعتصابی، رسیدگی کند که بدون محاکمه، زندانی شده‌اند.

موسسه حقوقی "عمران خان و شرکا" (Imran Khan & Partners) که وکالت ۸ نفر از هواداران گروه "اکشن فلسطین" را برعهده دارد، در نامه‌ای نوشت این افراد، به علت ادامه اعتصاب غذا، در معرض مرگ قرار دارند و ۵ نفر از هواداران این گروه هوادار فلسطین، به بیمارستان منتقل شده‌اند. در نامه وکیل این هواداران فلسطین آمده یکی از این زندانیان، پس از ۳۷ روز اعتصاب غذا، ۱۰ کیلوگرم از وزنش را از دست داده است.

موسسه حقوقی "عمران خان و شرکا" در نامه‌ای، از "دیوید لامی"، وزیر دادگستری خواسته است زمانی را برای ملاقات وگفتگو درباره شرایط موکلانش، معین کند. در این نامه درباره وضعیت نامناسب جسمی هواداران گروه "اکشن فلسطین" و خامت حالشان در زندان، هشدار داده شده است. در این نامه، به وزیر دادگستری انگلیس نیز هشدار داده شده است این جوانان هوادار فلسطین، بدون ارتکاب جرم، ممکن است در زندان جان ببازند. ۴ نفر از هواداران فلسطین که به اعتصاب غذا در زندان‌های انگلیس دست زده‌اند، به علت تلاش برای توقف یکی از شعبات کارخانه اسرائیلی "الیبت سیستمز" (Elbit Systems) در ماه اوت پارسال در شهر بریستول انگلیس، مجرم شناخته شده‌اند.

پس از این که دولت انگلیس، گروه ضد اسرائیلی "فلسطین اکشن" را تروریستی نامید و فعالیت آن را ممنوع کرد، شمار فراوانی از صلح طلبان و آزادی خواهان از جمله بازنشستگان و مستمری بگیران در انگلیس، به فعالیت‌های اجتماعی روی آورده و در هواداری از حقوق فلسطینیان و هوادارانشان به خیابان‌ها آمدند و با در دست داشتن تابلو نوشته‌هایی که «من با نسل کشی مخالفم و من از فلسطین اکشن حمایت می‌کنم» حمایت خود را از آنان اعلام کردند. ۳۸۵ نفر از نمایندگان مجلس انگلیس، به لایحه دولت این کشور مبنی بر تروریستی بودن "فلسطین اکشن" رای مثبت دادند و فقط ۲۶ نفر با آن مخالفت کردند. به همین علت، شماری از افراد منتقد این قانون می‌گویند وزیران دولت انگلیس، با سوء استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم، درصددند تا مخالفان رژیم صهیونیستی را در این کشور ساکت سازند.