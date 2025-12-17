طلاب حوزه‌های علمیه و دانشجویان دانشگاه‌های تکاب در آستانه روز وحدت حوزه و دانشگاه همایش اتحاد برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛با حضور حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه، سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب و دانشجویان دانشگاه‌های تکاب و طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه شهرستان همایش وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب در این همایش گفت: در نظام گذشته تلاش‌های بسیاری برای منزوی کردن روحانیت و از سوی دیگر غربی کردن کشور و نهاد‌های فرهنگی و آموزشی، به ویژه دانشگاه ها، صورت پذیرفت.

امام جمعه تکاب افزود: با پیروزی انقلاب و در سایه رهبری امام خمینی (ره) دو قشر روحانی و دانشجو برای پیروزی انقلاب اسلامی پیشگام شدند.

وی گفت: روحانی و دانشجو با درک موقعیت حساس و مهم خود همواره نقش خود را در انقلاب حفظ کردند و پیشاپیش سایر اقشار برای ایفای مسئولیت‌های خود وارد عمل شده‌اند.



سرهنگ کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب نیز در این همایش گفت: نمود عینی وحدت حوزه و دانشگاه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تجلی کرد و هردو قشر روحانی و دانشجو دوشادوش هم برای اعتلای نظام ایستادند و چه بسا شهدای والا مقامی هم تقدیم نظام نمودند.

سرهنگ کرامتی افزود: به دلیل اهمیت نقش این دو قشر در هدایت جامعه است که وحدت میان آنها همواره مد نظر امام راحل رحمه الله و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بوده و هست.

وی گفت: وحدت بین حوزه و دانشگاه و اتحاد و انسجام ملی از ضروریات جامعه کنونی است و خوشبختانه انسجام بین دانشجو و حوزه نمونه بارز این اتحاد و همدلی در جامعه ماست