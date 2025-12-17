در مراسمی، مقداد محمودی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم مدیر عامل گروه مالی سپهر صادرات با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را نمونه‌ای موفق از تولید پایدار و سوددهی دانست و گفت: تحقق تولید و سودآوری در چنین فضایی کار ساده‌ای نیست، اما توسعه نیشکر توانست با اتکا به برنامه‌ریزی، ساختار منسجم و همت نیروی انسانی، این مسیر دشوار را با موفقیت طی کند.

جواد وکیلی با اشاره به عملکرد توسعه نیشکر افزود: این شرکت در سال‌های اخیر روندی روبه‌رشد و نموداری مثبت را تجربه کرده و امروز به یک بنگاه بالغ، تاب‌آور و نظام‌مند تبدیل شده است که بر اساس ساختار‌ها و سیستم‌های منسجم فعالیت می‌کند.

وی با قدردانی از خدمات عبدعلی ناصری در دوران مدیریت شرکت توسعه نیشکر گفت: دکتر ناصری از سرمایه‌های ارزشمند استان خوزستان است و باید از تجربه و دانش ایشان در مسیر توسعه این صنعت راهبردی بهره برد. ثبت رکورد بزرگ‌ترین عرضه تاریخی در بورس و همچنین رکورد تولید شکر، از جمله دستاورد‌های مهم دوران مدیریت ایشان به شمار می‌رود.

مدیر عامل گروه مالی سپهر صادرات همچنین با اشاره به معرفی مقداد محمودی به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، خاطرنشان کرد: دکتر محمودی از نیرو‌های متخصص و آشنا به بدنه نیشکر هستند که سابقه سه سال عضویت موظف هیئت‌مدیره این شرکت را در کارنامه دارند و اشراف کاملی به مسائل و چالش‌های این صنعت دارند. تحصیلات ایشان نیز در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد و کشاورزی است که می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای مدیریت شرکت باشد.

مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی مدیران و کارکنان، مسیر پرافتخار توسعه نیشکر تداوم یابد و این صنعت بیش‌ازپیش به‌عنوان نماد تولید، اشتغال و افتخارآفرینی اقتصادی در منطقه و کشور بدرخشد.

در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش‌های عبدعلی ناصری، مدیر عامل پیشین، مقداد محمودی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی معرفی شد.