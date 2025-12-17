پخش زنده
دبیر ستاد اعتکاف استان کرمانشاه گفت: برنامههای اعتکاف امسال در بیش از ۱۰۰ مسجد استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،حجتالاسلام ابوالفضل نجادی، گفت: در سال ۱۴۰۴ در کلانشهر کرمانشاه، مساجد میزبان اعتکاف از ۱۶ مسجد به بیش از ۴۰ مسجد افزایش یافته است.
حجتالاسلام نجادی ادامه داد: کلانشهر کرمانشاه به ۸ منطقه تقسیم شده است؛ در هر منطقه بین ۴ تا ۸ مسجد برنامههای اعتکاف برگزار خواهد شد. از جمله این مساجد میتوان به مسجد قائم شهرک دانش، مسجد ظفر، مسجد محمد رسولالله شهرک حافظیه، مسجد امام هادی شهرک الهیه و مسجد الزهرای پردیس اشاره کرد.
وی با بیان اینکه اعتکاف دانشجویی با همکاری تشکلهای دانشجویی و نهاد رهبری دانشگاه برگزار میشود، گفت: حدود ۴۰۰ دانشجو در این برنامه حضور خواهند داشت. همچنین در ۷ زندان استان نیز به همت معاونت فرهنگی، اعتکاف برگزار میشود که تاثیر بسزایی در رویه زندانیان دارد.
حجتالاسلام نجادی درباره توسعه اعتکاف در شهرستانها و روستاها، اظهار کرد: در شهرستانها، برنامه اعتکاف بزرگسالان و دانشآموزان به چهار مسجد تقسیم شده و در برخی شهرستانها مانند سنقر، هرسین و کنگاور، تعداد مساجد میزبان به هشت مسجد رسیده است. در روستاها و مراکز بخشها نیز با همکاری امامان جماعت، اعتکاف برگزار میشود.
وی پیشبینی کرد: تعداد مساجد میزبان اعتکاف از حدود ۶۰ مسجد سال گذشته استان امسال به بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ مسجد در سال جاری افزایش یابد.