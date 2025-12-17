رئیس‌جمهور آمریکا با اعلام «محاصره کامل و همه‌جانبه» نفتکش‌های تحریم‌شده ونزوئلا، فشار‌های واشنگتن بر دولت نیکلاس مادورو را به‌طور بی‌سابقه‌ای تشدید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، به نقل از روزنامه واشنگتن‌پست، ترامپ شامگاه سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که تمامی نفتکش‌های تحریم‌شده که به ونزوئلا وارد یا از آن خارج می‌شوند هدف محاصره کامل قرار خواهند گرفت؛ اقدامی که می‌تواند اقتصاد بحران‌زده ونزوئلا را که به صادرات نفت وابسته است به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

این گزارش افزود: رئیس‌جمهور آمریکا در پیام خود مدعی شد ونزوئلا «به‌طور کامل از سوی بزرگ‌ترین ناوگان دریایی تاریخ آمریکای جنوبی محاصره شده» و این فشار تا زمانی ادامه خواهد داشت که به گفته او «تمام نفت، زمین و دارایی‌هایی که از آمریکا دزدیده شده» بازگردانده شود.

در ادامه آمده است که ترامپ همچنین دولت مادورو را یک «سازمان تروریستی خارجی» توصیف کرده و مقام‌های ونزوئلایی را متهم کرده است که از درآمد‌های نفتی برای تأمین مالی قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌کنند.

این گزارش اضافه کرد: این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که هفته گذشته نیرو‌های آمریکایی یک نفتکش تحریم‌شده حامل نفت ونزوئلا را در دریای کارائیب توقیف کردند و از ماه سپتامبر نیز حملات هوایی متعددی علیه قایق‌هایی که واشنگتن آنها را مرتبط با قاچاق مواد مخدر می‌داند انجام شده است.

در ادامه گزارش رویترز آمده است که دولت ونزوئلا این اقدام را «تهدیدی جنگ‌طلبانه و نقض آشکار حقوق بین‌الملل» توصیف کرده و اعلام کرده است که موضوع را در سازمان ملل متحد پیگیری خواهد کرد.

این گزارش می‌نویسد: کارشناسان صنعت انرژی هشدار داده‌اند که اجرای مؤثر چنین محاصره‌ای می‌تواند بخش عمده درآمد‌های دولت ونزوئلا را قطع کند، زیرا بخش بزرگی از صادرات نفت این کشور از طریق نفتکش‌های تحریم‌شده و بازار‌های غیررسمی انجام می‌شود.

در پایان آمده است که تحلیلگران تأکید دارند میزان تأثیر این تصمیم به سطح اجرای عملی آن بستگی دارد، اما در صورت تشدید عملیات دریایی آمریکا، پیامدهایی، چون کاهش شدید درآمد ارزی، افزایش تورم و تشدید بحران اقتصادی در ونزوئلا دور از انتظار نخواهد بود.