هم اکنون دو جاده در استان اصفهان به دلیل بارش شدید برف بسته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: بارش شدید برف محور سی سخت- پادنا در شهرستان سمیرم و بویین میاندشت- خوانسار را مسدود کرد.
مریم تاکی با بیان اینکه هم اکنون در بیشتر محورهای مواصلاتی استان اصفهان برف و باران میبارد افزود: در محور سمیرم- یاسوج، اردستان -بادرود، شهرضا -آباده، میمه- دلیجان و آزاده راه اصفهان- نطنز بارش برف و مه گرفتگی گزارش شده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان با اشاره به احتمال کولاک و یخ زدگی در جادهها افزود: تردد هم اکنون فقط با زنجیر چرخ در محورهای استان امکان پذیر است، همچنین رانندگان از سفرهای غیرضروری به ویژه در مناطق کوهستانی در هنگام شب اجتناب کنند.
وی ادامه داد: رانندگان در صورت اعلام بسته بودن محور، همکاری لازم را ماموران پلیس و راهداری باشند.
تاکی ضمن درخواست از رانندگان برای تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ به منظور انتخاب بهترین زمان و مسیر برای انجام سفر خود، تاکید کرد: همچنین به رانندگان توصیه میشود سوخت کافی و لباس گرم نیز همراه داشته باشند تا سفر ایمنی را داشته باشند.
بنابراعلام هواشناسی، اوج فعالیت سامانه بارشی تا اواخر روز جمعه در استان است، اما تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.
براین اساس در مناطق مستعد رگبار و رعد و برق و تگرگ و گاهی وزش باد و در ارتفاعات و گردنههای برفگیر استان کولاک و در مناطق برفی یخبندان و لغزندگی پیشبینی میشود.