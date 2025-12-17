خسارت ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی تگرگ به محصول گوجهفرنگی مزارع بخش بردخون
بارش تگرگ صبح چهارشنبه در بخش بردخون شهرستان دیر یکی از قطبهای تولید گوجه فرنگی خارج از فصل کشور، خسارت ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی به مزارع وارد کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، بارش باران در روزهای اخیر باعث خوشحالی مردم و بهویژه کشاورزان شد، اما این بارشهای خسارتهایی نیز داشت و بارش تگرک خسارت ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی به مزارع بخش بردخون شهرستان دیر وارد کرد.
فرماندار دیر به همراه برخی مسئولان شهرستان برای بررسی دقیق خسارتها بازدید میدانی از مزارع این بخش داشتند.
سید علیرضا سجادی گفت: بخش بردخون با ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت یکی از مناطق تولید کننده گوجه فرنگی خارج از فصل در استان است که بارش تگرگ ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار از محصول مزارع را بلا استفاده کرده است.
وی افزود: در حال بررسی میزان خسارت هستیم و بعد از جمعبندی آن در زمان کوتاه، گزارش آن را به استاندار بوشهر خواهیم داد.
فرماندار دیر بیان کرد: انتظار داشتیم به ازاء هر هکتار ۶۰ تن برداشت گوجه فرنگی داشته باشیم که در مجموع ۱۴۰ هزار تن شود، اما با این اتفاق ۶۰ تا ۱۰۰ درصد محصول دچار ضرر و زیان شدند.
سجادی یادآور شد: در سالهای گذشته نیز تگرگ و باران خسارتهایی را به محصول گوجه فرنگی شهرستان دیر وارد کرده بود که دولت با دادن تسهیلات، حمایتهایی از کشاورزان انجام داد.
وی گفت: در جلسهها و کارگروههای ویژه موضوع خسارت را بررسی خواهیم کرد و درباره آن تصمیم گیری میشود تا خسارت کشاورزان کمتر شود.
شایان ذکر است: بارش تگرک در زمانی رخ داد که برداشت گوجه فرنگیها تازه آغاز شده بود و آماده بارگیری به بازار استان و سایر نقاط کشور بود.