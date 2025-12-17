تیم ذوب آهن اصفهان در آخرین مسابقه از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران مقابل شمس آذر قزوین به نتیجه مساوی رضایت داد.

­هفته ۱۴ لیگ برتر فوتبال؛ توقف خانگی ذوب آهن مقابل شمس آذر

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ذوب آهن اصفهان در بازی پایانی از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز چهارشنبه ۲۷ آذر در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف تیم شمس آذر قزوین رفت که این مسابقه با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.

با این نتیجه تیم ذوب آهن ۱۴ امتیازی و در رده یازدهم جدول است و شمس آذر هم با ۱۲ امتیاز در رده پانزدهم قرار دارد.

این چهارمین تساوی پیاپی ذوب آهن است و شاگردان قاسم حدادی فر پیش از این مقابل تیم‌های خیبر، چادرملو و تراکتور هم به تساوی رسیده بودند.

شمس آذر هم به سومین تساوی پیاپی خود رسید؛ بازی تیم قزوینی هم با تیم‌های گل گهر و خیبر مساوی تمام شده بود.

این بازی هشتمین تساوی فصل سبزپوشان اصفهانی و نهمین تساوی شمس آذر بود.

در هفته پایانی نیم فصل لیگ برتر تیم ذوب آهن در اهواز به مصاف استقلال خوزستان می‌رود و شمس آذر میزبان تراکتور خواهد بود.

داور:ناصر جنگی / کمک‌ها: محمد علی پور متقی، امیر رضا آشور ماهانی، رضا مرادی

داور VAR:وحید کاظمین و امیر ایاز

ناظر داوری: نادر جعفری

کارت زرد: شاهین طاهرخانی، آرش قادری و امیرحسین رنگرز جدی (ذوب آهن) و مهرداد آقامحمدی و فرزین معامله گری (شمس آذر)