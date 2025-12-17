به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان از اجرای زنگ قانون و طرح قاضی در مدرسه ای در ناحیه ۴ آموزش و پرورش اصفهان خبر داد و گفت: این طرح امروز در هنرستان علمازاده اصفهان با هدف افزایش آگاهی و دانش حقوقی و قضایی دانش آموزان پیگیری شد.

محمد محسنی با بیان این که در طرح قاضی در مدرسه، آموزش‌ها برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به دانش آموزان ارائه می‌شود، افزود: این طرح در ۲۰۰ مدرسه و مرکز آموزشی اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: مهم‌ترین آسیب ها، چالش‌ها و جرائم فضای مجازی در این طرح آموزشی برای پیشگیری از وقوع جرم مرور و بررسی شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: در این کلاس آموزشی، ابزار‌های قانونی در دسترس مانند اورژانس اجتماعی و سامانه سجام قوه قضائیه برای حمایت از دانش آموزانی که با مشکل مواجه هستند، معرفی شد.