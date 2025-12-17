پخش زنده
گشت مشترک اداره کل صمت، تعزیرات و سازمان جهاد کشاورزی با هدف نظارت و کنترل قیمت ها در بازار شب یلدا در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در روزهای گذشته، قیمت کالاهایی مانند مرغ، برنج، گوشت، میوه با رشد قابل توجهی همراه بوده و همین موضوع باعث شده بسیاری از شهروندان هر روز با نرخهای تازهای در بازار مواجه شوند. برخی اقلام خوراکی که پیشتر در دسترستر بودند، حالا با قیمتهایی عرضه میشوند که خرید آنها برای بخشی از مردم دشوار شده است.
در کنار افزایش قیمتها، گزارشهایی از کمبود یا عرضه مشروط برخی کالاهای اساسی بهویژه روغن نیز مطرح است؛ بهگونهای که بعضی شرکتهای پخش، ارائه این کالا را منوط به خرید اجناس دیگر میکنند. شرایطی که از نگاه مردم، نظم بازار را بر هم زده و نیازمند نظارت جدیتر است.
در همین راستا، محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به همراه بازرسان سازمان صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی، از چند واحد صنفی و بنکداری بازدید کردند.