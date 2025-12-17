پخش زنده
معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به تداوم تحریمهای آمریکا علیه صنعت هوایی ایران گفت: با وجود محدودیتهای شدید، ناوگان هوایی کشور همچنان با ۲۰۹ هواپیمای فعال به خدماترسانی ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به چالشهای ناشی از تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه صنعت حملونقل هوایی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی گفت: «با وجود همه فشارها و محدودیتهای بینالمللی، امروز ناوگان هوایی کشور شامل ۲۰۹ هواپیمای فعال است و اخیراً نیز با افزودن صندلیهای جدید، ظرفیت پروازی افزایش یافته است.»
وی با تأکید بر اینکه ایمنی پروازها در سطح مطلوب و عملیاتی قرار دارد افزود: علیرغم محدودیت در تأمین قطعات و سرمایهگذاری خارجی، تلاش شرکتهای داخلی و متخصصان حوزه تعمیر و نگهداری موجب شده پروازها بدون نگرانی جدی از نظر ایمنی انجام شوند.
صانعی با اشاره به تأثیر تحریمها بر روند تأمین مالی و نوسازی گفت: در حالی که در بسیاری از کشورها شرکتهای هواپیمایی بزرگ از سرمایهگذاران بینالمللی بهرهمندند، شرکتهای ایرانی با کمبود منابع مالی روبهرو هستند، که این امر توان رقابت و نوسازی ناوگان هوایی را محدود کرده است.
وی یکی از مزیتهای مهم حملونقل هوایی را کاهش چشمگیر زمان سفر دانست و افزود: هرچند هزینه بلیتهای پرواز برای مسافران بالا است، اما صرفهجویی در زمان تا حدی این هزینه را جبران میکند. با این حال، برای بسیاری از مردم، هزینه بالای پرواز باعث کاهش گرایش به سفر هوایی شده است.
معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه خاطرنشان کرد: آینده توسعه صنعت هوایی ایران بیش از پیش بر بخش کارگو و حملونقل بار متمرکز خواهد شد و برنامهریزیها در جهت افزایش سرمایهگذاری شرکتهای هواپیمایی در این زمینه پیش میرود. با این حال، مشکلات مالی و محدودیتهای سرمایهگذاری مانع رشد سریع این بخش است.
صانعی در بخش دیگری از سخنانش به دغدغه مسافران در زمینه کیفیت خدمات اشاره کرد و گفت: برخی مسافران معتقدند میان هزینه پرداختی برای بلیت و خدمات دریافتی تناسب وجود ندارد. بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی در قالب برنامه هفتم توسعه، طرح رتبهبندی شرکتهای هواپیمایی را آغاز کرده است.
وی توضیح داد: در این طرح، شرکتهای هواپیمایی بر اساس سطح خدمات و رعایت استانداردها رتبهبندی میشوند تا مسافران بتوانند متناسب با کیفیت خدمات، انتخاب دقیقتری داشته باشند.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری در پایان تصریح کرد: برخی شرکتها با ناوگان محدود فعالیت میکنند و اگرچه گردش مالی دارند، اما از نظر کیفیت خدمات و تعداد پروازها با انتظارات عمومی فاصله دارند.
وی افزود: «هدف سیاستگذاران هوایی کشور، افزایش تعداد پروازها، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای رضایت مسافران است تا ضمن رشد بهرهوری اقتصادی، جایگاه صنعت هوایی ایران در منطقه تقویت شود.»