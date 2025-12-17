پخش زنده
تیم والیبال چادرملوی اردکان با پیروزی بر میزبان رفسنجانی خود به پنجمین پیروزی متوالی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم والیبال چادرملوی اردکان در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر والیبال ایران، در سالن ۹ دی رفسنجان به مصاف تیم مس این شهر رفت.
در دست نخست این دیدار، تیم مس رفسنجان موفق شد با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی دست یابد.
اما بلندقامتان اردکانی در دست دوم با ارائه نمایشی منسجم و بازی حسابشده، توانستند این دست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به سود خود به پایان برسانند.
در دست سوم نیز تیم چادرملو با ادامه روند خوب خود، موفق شد با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به برتری برسد.
بازیکنان چادرملو در دست چهارم هم توانستند برتری خود را نسبت به حریف حفظ کنند و با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ پیروز دست باشند و در مجموع با امتیاز سه بر یک برنده این دیدار حساس باشند.
در ادامه این رقابتها و در هفته هشتم لیگ برتر، شاگردان طلوعکیان روز چهارشنبه ۳ دیماه، در سالن خانگی خود در اردکان، میزبان تیم شهرداری ارومیه خواهند بود.