پخش زنده
امروز: -
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی اعلام کرد: به علت بارش برف در گردنه اسدلی و لغزندگی سطح جادهها تا اطلاع ثانوی تردد کشنده در این مسیر ممنوع است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حسب هماهنگی بهعمل آمده با پلیس راه، اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای و مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی، بهدلیل بارش برف و لغزندگی سطح جاده و بهمنظور تسهیل و ایمنسازی عبور و مرور در گردنه اسدلی استان، تردد انواع کشنده در این محور تا اطلاع ثانوی ممنوع است و تردد با زنجیرچرخ مجاز میباشد
از مسافران و رانندگان تقاضا میشود ضمن توجه به هشدارهای ایمنی و توصیههای پلیس راه و عوامل راهداری، از سفرهای غیرضروری در این مسیر خودداری کرده و پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راهها، انسداد یا محدودیتهای احتمالی تردد و شرایط جوی از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها مطلع شوید.