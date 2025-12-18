به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آران و بیدگل گفت: فراخوان چهارمین دوره مهرواره «هوای نو» با هدف شناسایی، حمایت و تقویت فعالیت‌های نوآورانه هیئت‌های مذهبی سراسر کشور از سوی سازمان تبلیغات اسلامی اعلام شد.

در این دوره، هیئت‌ها و فعالان مذهبی می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی مهرواره به نشانی havayenoo.ir برای ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

حجت‌الاسلام ابوالفضل مجیدی‌تبار، ادامه داد:چهارمین مهرواره «هوای نو» فعالیت‌های هیئات را در پنج بخش اصلی شامل نهاد هیئت، ارکان هیئت، تولیدات هیئت، فراهیئت و بین‌الملل مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

وی گفت: در این دوره همچنین جایزه ویژه ایران اباعبدالله(ع) به آثاری اختصاص خواهد یافت که در راستای ایران‌دوستی، تحکیم هویت ملی و تقویت اتحاد مقدس در بستر فعالیت‌های هیئتی تولید شده باشند. حجت‌الاسلام ابوالفضل مجیدی‌تبار، افزود مهرواره هوای نو فرصتی برای بازتعریف نقش هیئت‌های مذهبی در جامعه امروز است؛ جایی که خلاقیت، نوآوری و حرکت در مسیر گفتمان انقلاب اسلامی می‌تواند به تداوم تأثیر اجتماعی هیئت‌ها کمک کند.

وی گفت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آران و بیدگل از همه هیئت‌های فعال و جوانان مؤمن و خلاق این شهرستان دعوت می‌کند تا با حضور در این رویداد ملی، چهره‌ای نو از هیئت‌ها را به نمایش بگذارند.

به گفته‌ی مجیدی‌تبار، مهلت ثبت‌نام از ۲۰ آذر تا ۲۰ دی‌ماه تعیین شده است و از صاحبان آثار برگزیده در مراسم اختتامیه کشوری تجلیل می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آران و بیدگل تاکید کرد: شعار امسال مهرواره، «در هوای نو، هیئت نفسی تازه می‌کند» است و اهداف آن بر تقویت جریان‌های مردمی، خلاق و اثرگذار در عرصه هیئت‌های مذهبی متمرکز شده است.