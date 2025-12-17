پخش زنده
وزیر جهاد کشاورزی میگوید با توجه به افزایش حدود ۳۰ درصدی تدارکات نسبت به سال گذشته، شرایطی بهتر از سال قبل برای تنظیم بازار فراهم شده است؛ اقدامی که موجب میشود بازار ماههای پیشرو بهویژه ماه مبارک رمضان و شب عید با نظمی کامل و تعادلی پایدار همراه باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری با اشاره به اینکه کمیته تنظیم بازار در وزارتخانه بهصورت رسمی آغاز به کار کرده است گفت: برنامهریزیهای لازم انجام شده، بخش زیادی از تدارکات تأمین شده و بخش باقیمانده نیز تکمیل میشود. نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد تأمین تدارکات افزایش داشته است تا با اطمینان بیشتری وارد تنظیم بازار این ایام شویم و حتی امکان تأمین بیش از این میزان نیز وجود دارد.
وی تاکید نمود: بازرسیها تشدید میشود و با هرگونه گرانفروشی، سوءاستفاده یا عدم عرضه که منجر به اخلال در بازار شود، برخورد جدی و قاطع صورت خواهد گرفت.
وزیرجهاد کشاورزی افزود: نظارتها بر قیمت محصولات کشاورزی و غذایی از سوی دستگاههای مختلف در حال انجام است و کالاهایی که قیمت مصوب دارند، در صورت گرانفروشی بهشدت مشمول برخورد تعزیراتی میشوند.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت شیر خام گفت: این اصلاح چند روز قبل انجام شد و محصولات تبعی آن شامل چهار محصول لبنی نیز بهزودی از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وزارت صمت اعلام میشود و همه ملزم به رعایت این قیمتها هستند.
وزیر جهادکشاورزی گفت: نظارت بر بازار تنها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست و دستگاههای دیگر از جمله وزارت صمت، تعزیرات حکومتی و تشکلهای صنفی نیز در این زمینه نقش دارند. نظارتها در حال انجام است و کالاهایی که قیمت مصوب دارند، در صورت گرانفروشی بهشدت مشمول برخورد تعزیراتی میشوند.
نوری افزود: گزارشی از اقدامات نظارتی، بازرسیها و برخوردهای تعزیری انجامشده در اختیار قرار خواهد گرفت. ممکن است در برخی موارد این اقدامات کافی نباشد، اما بازار رها نشده و همه دستگاههای ذیربط با حساسیت بیشتری موضوع تنظیم بازار را دنبال میکنند.
وزیرجهادکشاورزی گفت:خبر خوب دیگر مربوط به بارندگیهای اخیر و کشت گندم در کشور است. تا قبل از این بارندگیها، حدود ۹۰ درصد کشت نسبت به مدت مشابه سال قبل انجام شده بود و با این بارندگیهای اخیر فرصت خوبی فراهم شد.
نوری افزود: در حوزه شیلات خوشبختانه دستاوردهای خوبی داشتیم که نشان میدهد ظرفیت دریامحور که هم مورد تأکید مقام معظم رهبری و هم مورد تأکید ریاست محترم جمهوری است، در مسیر درستی قرارگرفته است.
وی گفت: در همین شرایط حدود ۳۰ درصد رشد در حوزه شیلات و صیادی داشتیم؛ چه در پرورش میگو، چه در صید از آبهای دور و چه در پرورش آبزیان در کشور؛ که نشان میدهد ظرفیت بالایی در این بخش وجود دارد و سرمایهگذاریها نیز در زیرساختهای آن در حال هدایت است تا از این امکان خدادادی و فرصت ایجاد شده در سرزمین و آبهای پیرامونی کشور حداکثر استفاده انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی درباره پایش کشت محصولات گفت: برخی از کشتها مانند گندم، سیبزمینی و پیاز بهصورت محصول به محصول بررسی میشود و سطح سبز و سطح زیر کشت این محصولات از طریق ماهواره رصد شده و در سامانه جامع نظارت الگوی کشت قابل مشاهده است.
نوری با اشاره به انتشار دستورالعمل اجرایی کشاورزی فراسرزمینی در درگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: علاقهمندان در داخل و خارج کشور میتوانند با مراجعه به این درگاه، دستورالعمل را مطالعه کرده و تفاهمنامه و قرارداد مربوطه را تکمیل کنند. کل مراحل بهصورت الکترونیکی است، مدارک لازم بارگذاری میشود و امکان ورود به حوزه کشت کشاورزی فراسرزمینی فراهم شده است.
وی افزود: این موضوع صرفاً محدود به کشت نیست و در حوزههای شیلات، دامپروری و سایر بخشها نیز ورود کردهایم و علاقهمندان میتوانند در این قالب وارد فعالیت شوند، تعهدات متقابل را مطالعه کرده و در صورت تأیید، وارد این عرصه شوند.
وزیر جهاد کشاورزی به تفاهمنامههای کشاورزی فراسرزمینی با برخی کشورها اشاره کرد و گفت: با تعدادی از کشورها تفاهمنامه کلی داریم؛ برخی کشورها نیز آمادگی لازم را دارند که در این راستا، با روسیه در حدود ۲۰۰ هزار هکتار، با کنیا در حدود ۵۰۰ هزار هکتار و با تانزانیا حدود یک میلیون هکتار توافق اولیه انجام شده است.
به گفته نوری، در پاکستان نیز ظرفیتهایی وجود دارد و کشور قزاقستان نیز با شرایط خاص خود در این حوزه فعال است که فعالان آن در جریان هستند و میتوانند با مطالعه وارد این حوزه شوند. ما این موضوع را بهطور جدی در دستور کار داریم..