رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم اهدای ۱۵۷ سند مالکیت شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری پردیس گفت: تفاهمنامه جدید برای توسعه همکاریها بین سازمان ثبت و پارک فناوری به زودی امضا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم رونمایی از اسناد پارک علم و فناوری پردیس تهران با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان برگزار شد.
بابایی در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای پارک علم و فناوری پردیس گفت: این مجموعه بیبدیل در غرب آسیا افتخار ملی است و تاکنون گامهای ارزشمندی در مسیر بالندگی نخبگان برداشته است. به گفته وی، هماکنون بیش از ۵۰۰ شرکت دانشبنیان در فضای ۴۲ هکتاری این پارک مشغول فعالیت هستند که اقدامی کمنظیر به شمار میرود.
معاون رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تلاشهای مدیرکل ثبت استان تهران و مجموعه همکاران، اظهار داشت: به مدیران سراسر کشور تأکید شده است که به شرکتهای صنعتی و مجموعههای فناوری توجه ویژه داشته باشند. امروز ۱۵۷ قطعه این پارک سنددار شده و انشاءالله فرآیند صدور اسناد برای سایر واحدها نیز ادامه خواهد داشت.
بابایی انعقاد تفاهمنامه مشترک در حوزه مالکیت معنوی و برندینگ میان سازمان ثبت اسناد و پارک علم و فناوری پردیس را ضروری دانست و افزود: همکاریهای مشترک ما در حوزههای علمی، پژوهشی، پروژههای فناوری و هوشمند سازی خدمات ثبتی، توسعه دانش ثبتی و متقابل ایجاد مسیرهای سبز برای امور ثبتی شرکتها از جمله ثبت برند و علائم تجاری برای حضور قویتر در بازارهای جهانی خواهد بود.
بابایی گفت: در حوزه کاداستر و ثبت، به دنبال هوشمند سازی کامل هستین و در این راستا استفاده از نقشههای سهبعدی، جلوگیری از جعل اسناد و توسعه زیرساختهای مالکیت معنوی از نیازهای اساسی مطالعاتی و تحقیقاتی است که با ظرفیت پارک فناوری قابل تحقق خواهد بود.
بابایی این همکاریها را موجب پوستاندازی ثبت» و حرکت به سمت «ثبت نوین و هوشمند» دانست و گفت: امید میرود با انعقاد توافقنامههای جانبی، فرمایشات مقام معظم رهبری در ساماندهی اسناد عادی و تسریع در تثبیت مالکیتها محقق شود.
وی یکی دیگر از برنامههای سازمان را خرید ماهواره اشتراکی برای توسعه خدمات ثبتی با همکاری پارک فناوری اعلام کرد.