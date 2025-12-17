مسابقات پنج وزن نخست کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی ایران و انتخابی تیم ملی یادبود لقمان رضایی مربی فقید، از صبح امروز پنج شنبه در سالن ورزشی فنون شهر اهواز در حال برگزاری است.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی راه یافتگان به مرحله نیمه پایانی پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی ایران و انتخابی تیم ملی مشخص شدند.

۵۵ کیلوگرم:

محمد حسینوند پناهی (خوزستان) – کیانوش شمشیری (تهران)

مهدی کمالی (فارس) – محمدرضا توکلیان (سهمیه)

۶۰ کیلوگرم:

میلاد رضا نژاد (سهمیه) – محمد عشیری (خوزستان)

پویا ناصرپور (خوزستان) – امیررضا ده بزرگی (فارس)

۶۳ کیلوگرم:

رضا بهمنی (سهمیه) – علی حاجی وند (تهران)

میثم دلخانی (فارس) – عرفان جرکنی (تهران)

۷۷ کیلوگرم:

محمد ناقوسی (خوزستان) – امیرمهدی سعیدی نوا (قم)

علی اسکو (سهمیه) – امین کاویانی نژاد (خوزستان)

۸۷ کیلوگرم:

رسول گرمسیری (خوزستان) – محمد استادمحمد معمار (تهران)

امیرحسین نعمت زاد (قم) – بهروز هدایت (کرمانشاه)