مسابقات پنج وزن نخست کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی ایران و انتخابی تیم ملی یادبود لقمان رضایی مربی فقید، از صبح امروز پنج شنبه در سالن ورزشی فنون شهر اهواز در حال برگزاری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی راه یافتگان به مرحله نیمه پایانی پنج وزن نخست رقابتهای کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی ایران و انتخابی تیم ملی مشخص شدند.
۵۵ کیلوگرم:
محمد حسینوند پناهی (خوزستان) – کیانوش شمشیری (تهران)
مهدی کمالی (فارس) – محمدرضا توکلیان (سهمیه)
۶۰ کیلوگرم:
میلاد رضا نژاد (سهمیه) – محمد عشیری (خوزستان)
پویا ناصرپور (خوزستان) – امیررضا ده بزرگی (فارس)
۶۳ کیلوگرم:
رضا بهمنی (سهمیه) – علی حاجی وند (تهران)
میثم دلخانی (فارس) – عرفان جرکنی (تهران)
۷۷ کیلوگرم:
محمد ناقوسی (خوزستان) – امیرمهدی سعیدی نوا (قم)
علی اسکو (سهمیه) – امین کاویانی نژاد (خوزستان)
۸۷ کیلوگرم:
رسول گرمسیری (خوزستان) – محمد استادمحمد معمار (تهران)
امیرحسین نعمت زاد (قم) – بهروز هدایت (کرمانشاه)