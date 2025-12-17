پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، امروز بههمراه جمعی از مسئولان استانی با حضور در بازار عمدهفروشان مرغ و بازار تاریخی ارومیه، وضعیت عرضه و قیمت کالاهای اساسی را بهصورت میدانی مورد بررسی قرار داد.
استاندار آذربایجانغربی در جریان این بازدید، ضمن گفتوگو با کسبه و شهروندان، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات موجود قرار گرفته و بر ضرورت نظارت مستمر، کنترل قیمتها و حمایت از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان منصف تأکید کرد.
رضا رحمانی با اشاره به اهمیت مدیریت بازار در ایام پایانی سال، گفت: ساماندهی بازار و تأمین پایدار کالاهای اساسی نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاههای اجرایی و نظارتی است تا از هرگونه نوسان غیرمنطقی قیمتها و فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری شود.
وی همچنین خواستار تشدید نظارتها، مقابله با سودجویی و احتکار و تسریع در رسیدگی به مطالبات بازاریان شده و افزود: تأمین آرامش بازار و رضایت عمومی از اولویتهای اصلی مدیریت استان است.