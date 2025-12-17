پخش زنده
امروز: -
با هدف تقویت پیوند میان تولید و تجارت و حرکت به سمت توسعه صادراتمحور، سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان مدیریت صنعتی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، سازمانهای توسعه تجارت ایران و مدیریت صنعتی تفاهمنامه همکاری مشترکی را با هدف ارتقای توانمندیهای تجاری بنگاههای تولیدی و توسعه صادرات امضا کردند.
در آیین امضای این تفاهمنامه، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، بر ضرورت همکاری نزدیک این دو سازمان برای رشد و توسعه تجارت و تولید صادراتمحور تأکید کرد و گفت: این بازار تجارت است که میتواند مسیر تولید صنعتی صادراتمحور و چگونگی حضور در بازارهای خارجی را مشخص کند.
وی با تأکید بر نقش آموزش در توسعه تجارت افزود: مدیران صنایع باید تجارت را بهدرستی بیاموزند تا بتوانند سهم خود را در بازارهای داخلی و بینالمللی افزایش دهند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از آمادگی این سازمان برای آموزش مدیران صنایع و واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: آشنایی هرچه بیشتر مدیران با بازارهای تجارت بینالملل، پیشنیاز موفقیت در صادرات است.
دهقان دهنوی در ادامه با انتقاد از برگزاری برخی نمایشگاهها که بیش از محتوا به ظاهر توجه دارند، تصریح کرد: نمایشگاههای موفق، نمایشگاههایی هستند که حضور شرکتها در آنها به امضای قراردادهای جدید و دستاوردهای واقعی تجاری منجر شود.