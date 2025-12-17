پخش زنده
فراماسونرهای انگلیس، در اعتراض به اقدام پلیس این کشور مبنی بر شفافیت فعالیتها و عضویت ها، به دادگاه شکایت میکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پس از اینکه پلیس انگلیس اعلام کرد با هدف افزایش شفافیت فعالیت ها، سازمان فراماسونری در انگلیس باید اطلاعات درباره اعضای در این سازمان را منتشر کند، این سازمان با انتقاد از درخواست پلیس، این اقدام را غیرقانونی و تبعیض آمیز دانست.
پیشتر پلیس انگلیس اعلام کرد افسران باید هرگونه ارتباط با سازمان فراماسونری را اعلام کنند، لژ بزرگ متحد انگلستان (United Grand Lodge of England) تهدید کرد علیه پلیس شکایت میکند، زیرا مدعی است این شفافیت، موجب هراس افسران پلیس از پیوستن به این سازمان میشود.
روزنامه گاردین در این باره نوشت لژ بزرگ متحد انگلستان (UGLE) در نامهای به نیروی پلیس انگلیس کرده است در پی شکایت قضایی است مگر اینکه آنچه را که به عنوان سیاست "غیر قانونی، غیرمنصفانه و تبعیض آمیز" توصیف میکند به حالت تعلیق درآید.
به نوشته این روزنامه، پلیس انگلیس به تازگی اعلام کرد فراماسونری به فهرست "انجمنهای قابل اعلام" ملحق میشود و بدین ترتیب، هم کارکنان در حال خدمت و هم کارکنان آینده ملزمند عضویت در این سازمان را اعلام کنند. پلیس انگلیس میگوید که این دستورالعمل با هدف افزایش شفافیت و رسیدگی به نگرانیها درباره "سازمانهای سلسله مراتبی که اعضا را ملزم به حمایت و محافظت از یکدیگر میکنند" صادر شده است.
روزنامه گاردین نوشت پلیس انگلیس میگوید که افسران و کارکنان خود را بررسی کرده و متوجه شده است دو سوم از آنان، از الزامات فراماسونها برای اعلام عضویت خود حمایت میکنند، زیرا "بر درک عمومی از بی طرفی پلیس اثر میگذارد". به نوشته این روزنامه، " سایمون مسینجر" (Simon Messinger)، از فرماندهان پلیس این کشورهفته گذشته گفت: "پس از چنین نتایج قطعی از مشاوره ها، ما به این نتیجه رسیدیم که اکنون زمان مناسبی برای رسیدگی به نگرانیهای دیرینه است و اعتماد عمومی و کارکنان، باید بر محرمانه بودن هر سازمان عضویت اولویت داشته باشد. "
"آدریان مارش" (Adrian Marsh)، دبیر کل لژ بزرگ متحد انگلستان در واکنش به اقدام پلیس گفت این تغییر نظر پلیس، حقوق اعضا را زیر پا میگذارد، برابری و قوانین حفاظت از دادهها را نقض میکند و "کاملاً ناکافی، زیانآور و ناعادلانه" است. وی افزود این تصمیم پلیس، "بی اعتمادی" را در جامعه فراماسون ایجاد میکند بنابراین، "ما این تصمیم را ساده نمیگیریم، بلکه برای دفاع از حقوق اعضای گذشته و فعلی، دفاع میکنیم. "