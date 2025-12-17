به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه گاردین نوشت در حالی که تورم در انگلیس افزایش یافته است، بهای همه نیازمندی ها، از جمله مواد موجود در شام مرسوم کریسمس در انگلیس، به شدت افزایش یافته است.

به نوشته این روزنامه، قیمت یک تکه شکلات در شام کریسمس، امسال ۷۲ درصد بیش‌تر شده است؛ قیمت یک بوقلمون متوسط به حدود ۶۹ پوند رسیده است که نشانگر افزایش ۲۷ درصدی نسبت به پارسال است.

روزنامه گاردین نوشت افزایش بهای بوقلمون موجب شده است مردم انگلیس، از خوردن گوشت این حیوان صرف نظر کنند و به گوشت‌های جایگزین روی آورند. به نوشته این روزنامه، در پی کاهش توان مردم انگلیس در خرید بوقلمون، از دو سال پیش، شماری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این کشور، همچون "ویتروز" (Waitrose) و "مارکس‌اند اسپنسر" (Marks & Spencer)، فروش بوقلمون کامل یخ زده را متوقف کرده‌اند. گاردین افزود: بهای قطعات گوشت بوقلمون نیز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای انگلیس، تا ۷ درصد افزایش یافته است و امسال، خبری از ارزانی کالا‌ها و حراجی‌ها در بخش فروش گوشت نیست.

برخی رسانه‌ها در انگلیس نوشتند گرانی گوشت و مرغ و به ویژه بوقلمون سبب شده است این محصولات با برچسب مخصوص جلوگیری از سرقت یا در قفسه‌های قفل دار قرار گیرند.

پیش‌تر انجمن فروشگاه‌های انگلیس از افزایش بی سابقه دزدی از فروشگاه‌های این کشور ابراز نگرانی کرد و از دولت و پلیس خواست در این باره تدبیر کنند.