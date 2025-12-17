به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ به گفته کارشناسان هواشناسی؛ با ورود توده هوای سرد به استان، دمای هوا به‌طور محسوسی کاهش یافته و این روند تا روز‌های آینده ادامه دارد.

کریمیان، رئیس بازرسی استانداری ایلام به همراه کشاورز، مدیرعامل شرکت گاز استان، به‌صورت سرزده از دو اداره در شهر ایلام بازدید کردند و از نزدیک وضعیت مصرف گاز در ادارات را بررسی کردند. در این بازدید بر لزوم رعایت الگوی مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی تأکید شد.

کشاورز افزود: تمام ادارات باید نسبت به کنترل دمای داخلی اقدام کنند و آمار مصرف روزانه گاز را به دفتر فنی استانداری گزارش بدهند.

وی همچنین هشدار داد: گروه‌های پایش شرکت گاز در صورت مشاهده عبور از رعایت الگوی مصرف، نسبت به قطع گاز ادارات متخلف اقدام خواهند کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشترکانی که در بخش‌های اداری و خانگی صرفه‌جویی کنند، مطابق بخشنامه ابلاغی سال گذشته مشمول مشوق‌های در نظر گرفته‌شده خواهند شد.