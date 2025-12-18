به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام دبیرخانه این رویداد ملی، از تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌شود با ارسال آثار علمی خود، در این رویداد ملی حضور فعال داشته باشند. مهلت ارسال مقالات تا پایان ۱۵ بهمن‌ماه به شبکه اجتماعی ui_15ncce @ در ایتا و تلگرام ارسال کنند.

مهندسی سازه، مهندسی ژنوتکنیک، مهندسی زلزله، مهندسی حمل و نقل، مهندسی نقشه برداری ، مدیریت منابع آب،مهندسی محیط زیست، نقشه برداری و راه و ترابری، مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی از محورهای این کنگره ملی است.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی https://15ncce.ui.ac.ir/fa/news.php?rid=43 مراجعه کنند. پانزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

این کنگره فرصتی ارزشمند برای تبادل دستاوردهای علمی، ارائه مقالات پژوهشی و گسترش همکاری‌های علمی و صنعتی در حوزه مهندسی عمران است.