\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06af\u0627\u0632\u00a0 \u0635\u0631\u0641\u0647 \u062c\u0648\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0631\u0627\u0647 \u0639\u0628\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0642\u0628\u0648\u0636 \u06af\u0627\u0632 \u0646\u0627\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0641\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0631\u062c\u0646\u062f\u060c \u062f\u0631\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0648\u0633\u0641 \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0646\u0641\u062a \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u00a0 \u0642\u0648\u0644 \u0645\u0633\u0627\u0639\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0642\u0628\u0648\u0636 \u0646\u0627\u0645\u062a\u0639\u0627\u0631\u0641 \u06af\u0627\u0632 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u0634\u062f.\u00a0\n\n\n\u00a0\n\u00a0